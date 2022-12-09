«От белого до светло-желтого»: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший сыр

Стало известно, по каким параметрам выбрать качественный сыр.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации при покупке молочного продукта.
Во-первых, нужно обратить внимание на состав:
«Для изготовления натурального сыра используют следующие ингредиенты: сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко; сырые сливки; соль поваренную пищевую; бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий; натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато)».
Во-вторых, на разрезе продукта должен оставаться ровный рисунок:
«Из глазков круглой или овальной формы (костромской, эстонский), неправильной или угловатой формы (российский), круглой овальной или угловатой формы (голландский). Не должно быть трещин, неровностей», — отметили в Роспотребнадзоре.
А еще стоит поверить, ровная ли корка, нет ли тухлого запаха и плесени. За исключением специальных сортов.
«Цвет от белого до светло-желтого, ровный по всей массе. Консистенция эластичная, однородная по всей массе, не допускается рыхлая, потрескавшаяся», — заключили эксперты.