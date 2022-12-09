«От белого до светло-желтого»: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший сыр

Во-вторых, на разрезе продукта должен оставаться ровный рисунок:

«Из глазков круглой или овальной формы (костромской, эстонский), неправильной или угловатой формы (российский), круглой овальной или угловатой формы (голландский). Не должно быть трещин, неровностей», — отметили в Роспотребнадзоре.

А еще стоит поверить, ровная ли корка, нет ли тухлого запаха и плесени. За исключением специальных сортов.