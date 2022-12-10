Ждет удача во всех сферах: названы знаки зодиака, для которых 2023 станет лучшим годом в жизни

До Нового года остаются считанные недели. Астрологи делятся своими знамениями и прогнозами. Уже в январе четыре знака зодиака ждет денежный куш. А вот астролог Елена Нолари назвала знаки-везунчики, для которых 2023 год станет одним из лучших в их жизни.
По словам эксперта, Овнов ждет самый успешный год за последние несколько лет. Им будет сопутствовать удача во всех начинаниях, которые их заинтересуют.
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А вот Тельцов ждет прилив энергии и сил. Это поможет им достигнуть новых высот в карьере. Каждое их действие будет успешным, что приведет к невероятным достижениям.
Также представителей воздушного знака ждет денежный год. Это стоит знать близнецам. Им не стоит ничего бояться, так как все решения этого знака зодиака, принятые в 2023 году, пойдут только на пользу им и их близким.
А вот Скорпионы смогут почувствовать свою силу и привлекательность. Они в следующем году добьются успеха в отношениях с людьми. Для них год будет удачным во всех сферах, пишет sterlegrad.ru.