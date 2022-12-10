В Новом году наступит белая полоса: названы четыре знака зодиака, которые сорвут денежный куш в январе

И среди любимчиков фортуны удачи оказались Стрельцы. В январе им выпадет шанс на продвижение в карьере. Они смогу вздохнуть с облегчением, так как финансовые проблемы станут уходить в прошлое. Их финансы станут расти.

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Также стоит ждать денежного куша Козерогам. Они тоже окажутся на позитивной волне. Этому знаку зодиака удастся найти новые источники дохода. Им удастся поднять свой заработок. Их таланты и способности наконец-то заметят и оценят влиятельные люди. Они сделают удачные крупные покупки.

Весы могут не переживать, так как они легко справятся с финансовыми проблемами. Если они будут более внимательны к деталям, то встанут на путь к счастью.

А вот Рыбы почувствуют уверенность в себе, что станет залогом успеха. Представители этого знака зодиака смогут заключить выгодные сделки на работе. Усердный труд позволит им испытывать финансовые трудности, отмечает sibkray.ru.