Штрафы взлетят до 5 тысяч: кого из автомобилистов жестко накажут

На данный момент штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей. А сам полис ОСАГО обходится примерно 8 тысяч. Стало понятно, что водителях выгоднее заплатить штраф, нежели страховать машину. Увеличить штраф хотят до 5 тысяч рублей.

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«Так, в прошлом году число нарушителей, не оформивших полисы ОСАГО, увеличилось в 39 регионах России. В первом квартале 2021 года больше всего таких водителей, 26,8 тысячи, сотрудники ГИБДД зафиксировали в Московской области, 25,3 тысячи – в Краснодарском крае, в Москве – больше 18 тысяч, в Башкортостане – 21,3 тысячи и в Татарстане – 18,7 тысячи», – раскрыли статистику питерские депутаты.

Однако пока федеральные парламентарии и общественные деятели не согласны с питерскими коллегами. Они уверены, что нужно для начала выровнять стоимость самого полиса и наладить автоматизацию тех штрафов, которые уже существуют, пишет «Парламентская газета».