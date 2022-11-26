Придавит «барическая гора»: синоптик Леус предупредил о повышении атмосферного давления в Москве

По словам эксперта, к полудню 26 ноября давление уже на 13-15 единиц превысило норму и составило 760,6 мм ртутного столба. В ближайшее время будет атмосферных процессов, что обещает усиление влияния антициклона с северо-востока и востока. Показания барометров будут только расти. Синоптик признался, что лишь в первых числах декабря ситуации будет возвращать к норме.

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Леус дал свои советы метеозависимым людям. Он отметил, что в эти дни стоит избегать физических нагрузок, не переедать и регулярно измерять давление. Нужно следить за здоровьем и обязательно обращаться к врачу при плохом самочувствии, написал он в своем Telegram-канале.

«Барическая гора» – явление, которое зависит от показателей атмосферного давления. Оно сравнимо с погружением в шахту на глубину от 220 метров.