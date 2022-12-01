В обнимку с новым парнем: Федор Смолов расстался с внучкой Бориса Ельцина

Стало известно, что спортсмен Федор Смолов и родственница первого президента России Мария Юмашева больше не вместе.

Смолова осуждали за то, что он в свои 29 ухаживал за несовершеннолетней. 17-летняя внучка Бориса Ельцина покорила знаменитость. Мария Юмашева в 18 лет должна была стать женой бывшего возлюбленного модели Виктории Лопыревой.

Однако на последних кадрах Юмашевой в социальных сетях красуется новый молодой человек. Мария нежно обнимается с брутальным брюнетом. А совместных фото с Федором больше нет.