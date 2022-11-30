«Сложно найти маму»: Егор Крид хочет завести детей

Исполнитель Егор Крид строил отношения со многими красавицами отечественного шоу-бизнеса. Но ни Нюша, ни Дарья Клюкина, ни Валя Карнавал не смогли подарить знаменитости детей. А именно о наследниках мечтает в последнее время холостяк.
Артист признался, что расставания с девушками морально его калечили. Но потом Егор радовался и благодарил судьбу за то, что не создал семью с экс-возлюбленными.
«Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов. Просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: «Спасибо, что не от нее»», – признался Крид.
«Многие пары делают детей, исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств. Но проходит время, и они думают: "Как я мог быть вместе с этим человеком?» А у них уже ребенок, и это превращается в большую проблему», – поделился Крид с peopletalk.ru.
Напомним, ранее Егор Крид вспомнил о знакоместе с Тимати.