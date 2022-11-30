«Сложно найти маму»: Егор Крид хочет завести детей

Исполнитель Егор Крид строил отношения со многими красавицами отечественного шоу-бизнеса. Но ни Нюша, ни Дарья Клюкина, ни Валя Карнавал не смогли подарить знаменитости детей. А именно о наследниках мечтает в последнее время холостяк.

Артист признался, что расставания с девушками морально его калечили. Но потом Егор радовался и благодарил судьбу за то, что не создал семью с экс-возлюбленными.