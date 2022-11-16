Крид назвал Тимати самым пафосным человеком, которого он встречал

Егор Крид прославился в юном возрасте, когда сам написал песню «‎Любовь в Сети»‎‎ и выложил в Интернет. Трэк собрал миллионы просмотров, и начинающего музыканта пригласили в Black Star.

«Я приехал в студию, там стоит Тимати в очках, который еле-еле жмет мне руку. Самый пафосный человек в мире, которого я встретил в своей жизни. Его первые слова? Он сказал: «Приуэт», — вспомнил Крид.