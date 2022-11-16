Крид назвал Тимати самым пафосным человеком, которого он встречал

Егор Крид прославился в юном возрасте, когда сам написал песню «Любовь в Сети» и выложил в Интернет. Трэк собрал миллионы просмотров, и начинающего музыканта пригласили в Black Star.
«Я приехал в студию, там стоит Тимати в очках, который еле-еле жмет мне руку. Самый пафосный человек в мире, которого я встретил в своей жизни. Его первые слова? Он сказал: «Приуэт», — вспомнил Крид.
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Певец пробыл в лейбле семь лет, потом они громко и скандально расстались. В итоге Егору удалось сохранить за собой право выступать под раскрученным псевдонимом и исполнять хиты лейбла.