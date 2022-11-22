Единовременная выплата для россиян: в ПФР рассказали, как получить 20 тысяч рублей

Отмечается, что также деньги могут получить семьи, в которых родитель (опекун, усыновитель, приемный родитель) не работает. На сайте сообщают, что сумма выплаты составит целых 20 тысяч 500 рублей.

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Оформить такую выплату не сложно. Для этого нужно обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр, принимающий такое заявление.

Однако нужно знать, что заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с рождения ребенка, о чем предупреждают на сайте ПФР.

Напомним, что ранее эксперты раскрыли, кому из пенсионеров может прийти крупная выплата уже в декабре.