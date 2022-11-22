Единовременная выплата для россиян: в ПФР рассказали, как получить 20 тысяч рублей

Деньги

Фото: Global Look Press

Финансовую помощь могут получить молодые семьи. Эксперты раскрыли нюансы.

Для граждан России предусмотрены разные выплаты. Получить финансовую помощь могут молодые семьи. Россияне могут претендовать на единовременную выплату при рождении ребенка, если проходят обучение в высших учебных заведениях, об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Отмечается, что также деньги могут получить семьи, в которых родитель (опекун, усыновитель, приемный родитель) не работает.  На сайте сообщают, что сумма выплаты составит целых 20 тысяч 500 рублей.

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Оформить такую выплату не сложно. Для этого нужно обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр, принимающий такое заявление.

Однако нужно знать, что заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с рождения ребенка, о чем предупреждают на сайте ПФР.

Напомним, что ранее эксперты раскрыли, кому из пенсионеров может прийти крупная выплата уже в декабре. 

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