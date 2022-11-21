Деньги получит каждый: пенсионерам выплатят от 15 до 25 тысяч рублей

Деньги получат абсолютно каждый пенсионер, живущий в Санкт-Петербурге, которому исполнилось 90, 95 и 100 лет. Отмечается, что в первом случае пожилому гражданину заплатят 15 000 рублей, во втором уже 20 000 рублей, ну а в третьем – 25 000 рублей.

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Также подчеркивается, что пенсионеру, которому исполнилось 100 лет, будут платить по 25 тысяч рублей, за каждый следующий день рождения.

Обычно средства поступают в начале месяца, поэтому следующая выплата поступит только в декабре, пишет сайт «Госуслуги».

Ранее эксперты напомнили, что около 30 категорий граждан имеют право досрочно получить пенсию.