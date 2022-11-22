Придется отдать от 4 тысяч рублей: россиянам рассказали о новой графе в квитанциях ЖКХ

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Отмечается, что собственники квартир могут получить перерасчет за отопление. В первую очередь платить придется тем жильцам, у которых новую графу вписали в октябре. Остальных обязуют погасить долг в декабре, об этом сообщает UssurMedia.

Также есть информация, что за квартиру в 45 квадратных метров придется заплатить примерно 4 тысячи 400 рублей. Это средний показатель, а за жилье более 50 квадратных метров отдать нужно будет уже около 4 тысяч 600 рублей.

Подчеркивается, что в каждом регионе страны установлены свои тарифы, поэтому в первую очередь нужно обратиться за консультацией на портал ГИС ЖКХ.