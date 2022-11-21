С 1 декабря — рост тарифов на ЖКХ: что будет с платежами по коммуналке в 2023 году

Рост тарифов на ЖКХ должен состояться с 1 декабря текущего года. С учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения совокупный платеж за коммуналку, начиная с последнего месяца 2022 года, в среднем вырастет по стране на 9%.

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Это предусматривает «Прогноз социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов», составленный Минэкономразвития.

В совокупный коммунальный платеж входит плата за коммунальные услуги: электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора.