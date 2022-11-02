Лучшие из лучших: Росконтроль рассказал, какой кофе стоит брать

Стали известны рекомендуемые для покупки торговые марки кофе.
Почти каждому россиянину нужна чашка бодрящего кофе по утрам. Именно поэтому этот напиток пользуется спросом, несмотря на повышение цен.
Какой кофе лучше брать с полок российских магазинов, рассказали в Росконтроле.
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На первом месте рейтинга можно увидеть растворимый кофе Jardin. Средняя оценка этого продукта составила 8,3 по десятибалльной шкале.
На втором месте оказалась марка Jacobs Monarch с оценкой 7.9. На третьем месте расположились сразу три бренда кофе. Они набрали 7,8 баллов. Это кофейные марки Tchibo Exclusive, Nescafe Classic и Today.
Напомним, ранее Росконтроль назвал лучший черный чай в пакетиках.