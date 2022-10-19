Дешевый «Майский» в списке! Росконтроль назвал лучший черный чай в пакетиках

И какой россиянин не любит почаевничать, ведь этот простой ритуал сразу поднимает настроение, завязывает беседу, позволяет отвлечься от проблем.

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Однако в последнее время все чаще можно слышать неоднозначные высказывания об этом напитке, особенно о его разновидности в пакетиках для быстрой заварки.

Росконтроль решил успокоить россиян и выделить тот черный чай в пакетиках, который точно является качественным и безопасным.

Ведомство проверяло продукт на соответствие нормам безопасности, измерив микробиологический и физико-химический показатели. Узнало – нет ли в чае вдруг пестицидов или микотоксинов (их быть не должно в качественном напитке). Кроме того, оценило вкус, аромат и внешний вид чая.

В топ-6 черного чая пакетированного вошли следующие названия: Greenfield, Golden Ceylon, Riston, Finest Ceylon Tea, «Бета Чай Королевское качество», «Майский», Twinings «Английский чай для завтрака», Ahmad Tea English Breakfast.

Источник: pchela.news.