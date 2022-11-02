Проверка водосчетчиков по-новому, надбавки к пенсии: какие законы вступают в силу в ноябре 2022 года

Если вы намерены купить квартиру, то стоит обратить внимание на то, что в России с 1 ноября начинает действовать национальный стандарт по проектированию, строительству и эксплуатации «зеленых» многоквартирных домов. Это значит, что у нас официально заявлена новая категория жилья — экологически чистые многоэтажки. Их будут оценивать на предмет их экологической безопасности, пишет KP.ru.

Также важная информация для пенсионеров. У ряда граждан будут надбавки к выплатам. Это, во-первых, члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с определенной выслугой лет (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин; или на 5 лет меньше, если службу пришлось оставить по состоянию здоровья).

А, во-вторых, некоторые категории работников угольной промышленности. В частности, шахтеры и горноспасатели (в зависимости от степени опасности работ, надо 25 или 20 лет стажа).

Выплаты таким пенсионерам пересматриваются четыре раза в год — с 1 мая, 1 августа, 1 ноября, 1 февраля. Конкретный размер доплаты определяется по особой формуле в индивидуальном порядке. В среднем она сейчас выше 20 тысяч у летчиков и порядка 5 тысяч рублей у шахтеров.