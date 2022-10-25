Не только для москвичей: россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий

По закону, если дни выплат или доставки пенсии приходятся на праздники или выходные, средства от государства выплачиваются на несколько дней раньше. Но не ранее, чем за три дня до положенного дня выплаты. Важно, каким именно способом пенсионер получают деньги — на карту или через почту. Деньги придут или день в день, или раньше срока, пишет KP.ru.

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По данным Пенсионного фонда России, более 70% пенсионеров получают выплаты от государства на банковские карты. Меньше трети — через почту и другие доставочные организации. Доля безналичных выплат пенсий с каждым годом растет. Пенсионерам оформляют карты национальной платежной системы «Мир».

Добавим, что на данный момент средняя пенсия неработающего пенсионера составляет 20 850 рублей в месяц. Минувшим летом ее повысили на 10%.