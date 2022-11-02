Все налогоплательщики должны знать: с 1 января 2023 года вступит в силу новый закон

Эксперты отмечают, что в данный момент налоговые пени и штрафы зачисляются в бюджеты регионов по установленным по каждому налогу нормативам.

Но с 1 января 2023 года вступит в силу закон о введении в России института единого налогового счета, открытого в Федеральном казначействе. Эта мера позволит налогоплательщикам избежать задолженности по одним налогам и переплаты по другим.

В таких условиях суммы пеней, штрафов и процентов, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, также будут определяться суммарно по каждому налогоплательщику без выделения отдельных налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения.

Подчеркивается, что установление особенностей распределения пеней и штрафов необходимо, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджетов российских субъектов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

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Согласно документу, с 2023 года налоговые штрафы будут распределяться, как и прежде, по нормативам соответствующих налогов. Пени будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 40%, в региональный бюджет — 43%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 17%, а все проценты будут зачисляться в федеральный бюджет.

Кроме того, закон устанавливает правила распределения акцизов по нормативам между уровнями бюджетной системы.

В целях оперативного осуществления операций с поступающими средствами федеральным государственным учреждениям предоставлено право открывать в 2022 году счета в Банке России и кредитных организациях в соответствии с разрешением Министерства финансов, пишет «Прайм».