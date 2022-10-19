Удобства возвращаются: в России появится аналог Apple и Google Pay для карты «Мир»

Однако недавно Zara, Bershka и Pull & Bear заявили о желании вернуться в Россию. Многие товары также ввозят по параллельному импорту. А теперь стало известно, что в России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карты «Мир». 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам.

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