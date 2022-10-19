Удобства возвращаются: в России появится аналог Apple и Google Pay для карты «Мир»

В этом году из России ушли многие бренды. Перестали ввозить не только некоторую одежду, но и технику. Особенно россиянам не понравилось, что перестали работать Apple и Google Pay, которые позволяли без контактно расплачиваться в магазинах и не носить с собой «пластик».
Однако недавно Zara, Bershka и Pull & Bear заявили о желании вернуться в Россию. Многие товары также ввозят по параллельному импорту. А теперь стало известно, что в России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карты «Мир». 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона.
Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — пояснили в платежной системе «Мир».
В Банке России поддерживают появление новых безналичных способов оплаты. Разработка системы «Мир» позволит гражданам делать покупки уже привычным способом: без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона, заявили «Известиям» в ЦБ.