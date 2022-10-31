Юрист пояснил, что надо сделать: налоговый вычет при покупке квартиры можно получить второй раз

В России недавно рухнули цены на жилье. Многие граждане стали продавать квартиры в столице с большими скидками. Рынок жилья пошел на снижение, но банки вместо того, чтобы снизить ставки, решили сделать наоборот. Они подняли ставки по ипотеке.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов рассказал, что если вы купили квартиру, то налоговый вычет при определенных условиях можно получить дважды.
Он напомнил, что гражданин России может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве либо приобретении на территории России жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.
По словам Тарасова, имущественный вычет при покупке второй квартиры может быть использован в том случае, если первая квартира, к которой был применен вычет, была приобретена после 2014 года и, как было указано выше, стоила до двух миллионов рублей.
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Эксперт также подчеркнул, что если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов.
Юрист напомнил, что для получения вычета необходимо сфотографировать следующие документы: ДКП, ипотечный договор (при наличии), лист записи о регистрации прав, платежный документ (это может быть расписка или банковская выписка). После эти документы необходимо загрузить в личном кабинете налогоплательщика физического лица на сайте Налог.ру, в разделе «Жизненная ситуация», Подача декларации 3НДФЛ, об этом пишет «Прайм».