Юрист пояснил, что надо сделать: налоговый вычет при покупке квартиры можно получить второй раз

По словам Тарасова, имущественный вычет при покупке второй квартиры может быть использован в том случае, если первая квартира, к которой был применен вычет, была приобретена после 2014 года и, как было указано выше, стоила до двух миллионов рублей.

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Эксперт также подчеркнул, что если первая квартира стоила полтора миллиона и приобретена в собственность после 1 января 2014 года, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тысяч рублей, без учета расходов на погашение ипотечных процентов.

Юрист напомнил, что для получения вычета необходимо сфотографировать следующие документы: ДКП, ипотечный договор (при наличии), лист записи о регистрации прав, платежный документ (это может быть расписка или банковская выписка). После эти документы необходимо загрузить в личном кабинете налогоплательщика физического лица на сайте Налог.ру, в разделе «Жизненная ситуация», Подача декларации 3НДФЛ, об этом пишет «Прайм».