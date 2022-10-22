Пересчет доплат: россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября

Перерасчет будет выполнен на основании данных о страховых взносах от работодателей, отметила она.

«Право на доплату появится у тех пенсионеров, которые обратились за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года, размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от организаций, использующих труд данных категорий лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера», — рассказала эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

С 1 января 2023 года подтверждение указанных сведений за периоды работы будет осуществляться только на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

Лебединская отметила, что эту доплату получают только те пенсионеры, кто уже не работают по льготным специальностям, дающим право на дополнительные отчисления.

По данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тыс. угольщиков и 49 тыс. авиаторов. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тыс. и 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно.

«Размер доплаты зависит от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц, так, в Новосибирской области у летчиков она составляет 21 510,38 рублей, а у шахтеров — 4 450,08 рублей. В Прикамье средняя доплата к пенсиям летчиков составляет 21 891 рублей, к пенсиям шахтеров — 4021 рублей», — добавила она.

Индексация доплаты будет проведена в автоматическом режиме, то есть никаких заявлений подавать не нужно, выплаты будут перечислены на карту, пишет «Прайм».