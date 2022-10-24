Пенсионеры в списке: стало известно, на кого распространятся новые льготные автокредиты

В последнее время многие программы продлевают. Недавно стало известно, что семейная ипотека продолжит существовать и в следующем году.
Однако недавно ставки по ипотеке выросли, а вот количество объявлений о продаже жилья с большими скидками этой осенью выросло в три раза. Но есть и еще одна хорошая новость. Программы льготного автокредитования расширят, не дожидаясь конца 2022 года.
Минпромторг планирует добавить в число тех, кто может купить авто с господдержкой, еще пенсионеров и военных.
В версии-2022 в условия внесли изменения: планка стоимости авто теперь 2 млн рублей (вместо 1,5 млн в 2021-м); скидка по льготным программам, которая собственно и покрывается из госбюджета, — 20% от стоимости машины (было 10%), а для дальневосточников — 25%; можно купить отечественный электромобиль Evolute со скидкой в 35%.
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Из программ из-за ухода зарубежных компаний исчезли почти все иномарки отечественной сборки. «Почти» — потому что туда все-таки включили китайский Haval Jolion, который собирается под Тулой. Изначально не было и его.
В итоге на начало октября бюджет программ льготного автокредитования оказался выбран лишь наполовину: 4,1 млрд руб. из 9,7 млрд (данные Минпромторга). Продано за это время 22 тысячи машин.