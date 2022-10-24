Пенсионеры в списке: стало известно, на кого распространятся новые льготные автокредиты

В последнее время многие программы продлевают. Недавно стало известно, что семейная ипотека продолжит существовать и в следующем году.

Однако недавно ставки по ипотеке выросли, а вот количество объявлений о продаже жилья с большими скидками этой осенью выросло в три раза. Но есть и еще одна хорошая новость. Программы льготного автокредитования расширят, не дожидаясь конца 2022 года.