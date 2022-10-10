Впервые с сентября! Доллар совершил оглушительный скачок вверх: оглашены итоги торгов

Мосбиржа показала неутешительные результаты для рубля.
Доллар взлетает вверх.

Доллар взлетает вверх. Фото: Global Look Press

Те, кто размышляли на тему «купить доллар или подождать его падения», сейчас будут очень разочарованы. Американская валюта 10 октября совершила на торгах Мосбиржи неожиданный скачок вверх.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Согласно утренним данным, курс доллара в ходе торгов на Московской валютной бирже поднялся до 62 рублей, это произошло впервые с 21 сентября.

Отметим, что курс доллара традиционно повышается уже в конце лета и в начале осени, однако в этом году произошло обратное. Эксперты с удивлением наблюдали как валюта США падает вниз относительно курса рубля. Аналитики связывают это с геополитическими моментами.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  