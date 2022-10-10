Впервые с сентября! Доллар совершил оглушительный скачок вверх: оглашены итоги торгов

Согласно утренним данным, курс доллара в ходе торгов на Московской валютной бирже поднялся до 62 рублей, это произошло впервые с 21 сентября.

Отметим, что курс доллара традиционно повышается уже в конце лета и в начале осени, однако в этом году произошло обратное. Эксперты с удивлением наблюдали как валюта США падает вниз относительно курса рубля. Аналитики связывают это с геополитическими моментами.