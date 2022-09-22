Компания «Аэрофлот» полностью вернет деньги за купленные авиабилеты мобилизованным гражданам

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — сообщается на сайте авиакомпании.

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Отмечается, что для возврата денежных средств нужно предъявить повестку, мобилизационное предписание, отказ на выезд от военкомата либо документы, подтверждающие, что разрешение на выезд еще не получено спустя 30 дней с момента объявления мобилизации.

Более того, на возврат средств могут претендовать члены семьи, следующие одним рейсом с попавшим под призыв. Если мобилизованный уже убыл по месту службы и не может лично сдать билеты, деньги могут вернуть третьему лицу по доверенности при предъявлении копии одного из вышеперечисленных документов.