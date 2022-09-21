Банки предоставят отсрочки по кредитам для мобилизованных россиян

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Многие стали беспокоиться, как выплачивать ипотеку и кредит, если они окажутся в числе мобилизованных.
Однако Центробанк дал указание всем финансовым организациям, чтобы банки давали отсрочку по платежам, а также рекомендовано не выселять мобилизованных из ипотечного жилья, не начислять по договорам штрафы и пени, а также не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств.
«Мобилизованные смогут быть спокойными на этот счет. Будут и отсрочки, и если необходимо по обстоятельствам — уменьшение платежей», — пояснил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Также он ответил на вопрос, что делать, если зарплата во время службы будет меньше заработка, который был, когда бралась ипотека.
«Сегодня армейская зарплата даже относительно ведущих отраслей гораздо выше. В среднем 150-200 тысяч рублей. Это больше, чем в лидирующей нефтяной отрасли. Плюс социальный пакет, социальное обеспечение, полное обмундирование. Ну, может быть, найдутся единицы, которые на гражданке получали больше, чем в армии», — сказал Остапкович.
Напомним, что РЖД и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на фоне мобилизации. 21 сентября были скуплены билеты на рейсы в ближайшие дни в безвизовые страны.