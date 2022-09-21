Банки предоставят отсрочки по кредитам для мобилизованных россиян

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Многие стали беспокоиться, как выплачивать ипотеку и кредит, если они окажутся в числе мобилизованных.

Однако Центробанк дал указание всем финансовым организациям, чтобы банки давали отсрочку по платежам, а также рекомендовано не выселять мобилизованных из ипотечного жилья, не начислять по договорам штрафы и пени, а также не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств.