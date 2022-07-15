Что будет с ценами в ближайшее время, рассказал эксперт

Цены на импортные товары сильно подпрыгнули минувшей весной. Еще большего их увеличения ждать точно не стоит, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

«Цены на импортные товары так были задраны весной, что спрос на них продолжит снижаться или держаться на текущих уровнях. Но расти он совершенно точно не будет: есть расходы и поважнее», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Также, по словам эксперта, на конец лета — начало осени придется пик безработицы.