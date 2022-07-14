Индексация пенсии: Путин подписал новый закон

Согласно новому закону, в России на 10% проиндексируют пенсии военнослужащим. Перерасчет проведут уже с 1 июля.

Отмечается, что военные также получат возможность проходить службу, если их признали не годными и наградили государственными наградами за участие в боевых действиях. Служить им разрешат на отдельных должностях. Право уволиться по состоянию здоровья в любой момент сохранится.

Указанным военным также начислят единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для признанных не годными из-за военной травмы, если они изъявят желание продолжить службу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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