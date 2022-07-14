Индексация пенсии: Путин подписал новый закон

Пенсионерам в этом году назначали дополнительные выплаты. Недавно проживающие в столице пенсионеры от 65 лет и старше могли получить единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Это касалось тех, кто успел до конца июня пройти вакцинацию и ревакцинацию от CoViD-19.
А теперь Владимир Путин подписал закон, который касается пенсии.
Согласно новому закону, в России на 10% проиндексируют пенсии военнослужащим. Перерасчет проведут уже с 1 июля.
Отмечается, что военные также получат возможность проходить службу, если их признали не годными и наградили государственными наградами за участие в боевых действиях. Служить им разрешат на отдельных должностях. Право уволиться по состоянию здоровья в любой момент сохранится.
Указанным военным также начислят единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для признанных не годными из-за военной травмы, если они изъявят желание продолжить службу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
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Напомним, что ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» предложил пенсионеркам за 1500 рублей непыльную работу. А эксперт рассказал, как россиянам можно «докупить стаж» для выхода на пенсию законным способом.