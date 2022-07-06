Плюс 10000 рублей: пенсионеров в июле ждет приятный денежный бонус

Проживающие в столице пенсионеры от 65 лет и старше получат единовременную денежную выплату в июле в размере 10000 рублей. Это касается тех граждан, кто успел до конца июня пройти вакцинацию и ревакцинацию от CoViD-19, и у них есть медицинский полис, оформленный в Москве.

Примечательно, что сумма не будет зачислена на счета привитых пенсионеров автоматически — для этого необходимо подать заявление в социальный центр, и в течение пяти рабочих дней выплату начислят.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отмечает, что пенсионеры, которые заранее озаботились вопросом получения денежного поощрения за прививку, смогут увидеть + 10000 рублей на своем балансе уже до 8 июля, пишет PRIMPRESS.

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Напомним, возможность получить деньги за прививку ранее дали пожилым гражданам в столичном регионе. Местные власти несколько раз продлевали срок, в течение которого можно было получить денежное поощрение. В итоге этот срок истек 30 июня.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что две категории граждан смогут получить социальную доплату в июле.