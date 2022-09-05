Будьте внимательны: в ГИБДД рассказали, какие опасности водителей подстерегают осенью

Водители всегда несут большую ответственность, когда садятся за руль. Недавно участились рейды в разных регионах страны с целью выявить нарушителей и нетрезвых водителей. Также регулярно пополняется список новых штрафов.

С недавних пор появились камеры, которые фиксирует тех, кто выкидывает мусор из автомобиля на проезжую часть. Также стали чаще штрафовать за непристегнутый ремень.