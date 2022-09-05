Будьте внимательны: в ГИБДД рассказали, какие опасности водителей подстерегают осенью

Водители всегда несут большую ответственность, когда садятся за руль. Недавно участились рейды в разных регионах страны с целью выявить нарушителей и нетрезвых водителей. Также регулярно пополняется список новых штрафов.
С недавних пор появились камеры, которые фиксирует тех, кто выкидывает мусор из автомобиля на проезжую часть. Также стали чаще штрафовать за непристегнутый ремень.
В ГИБДД по Курганской области рассказали, как нужно вести себя осенью водителям и пешеходам. Из-за плохой погоды на дороге становится еще более опасно. Также на дороге чаще можно увидеть детей, у которых начался учебный год, а они не всегда могут быстро сориентироваться на проезжей части.
«Осень несет в себе много опасностей, связанных с непогодой. Как правило, надев куртки с капюшонами, пользуясь зонтами, закрываясь ими от ветра и дождя, дети уменьшают себе обзор и не видят, что происходит на проезжей части, и не убеждаются в безопасности перехода», — пояснили в ГИБДД.
В ГИБДД попросили водителей быть более внимательными в сезон дождей и следовать рекомендациям: снижать скорость около детских учреждений; при переходе дороги снимать капюшоны и убирать зонты; надевать одежду светлых и ярких тонов; использовать на одежде световозвращающие элементы.
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«Осенью день короче, темнеет рано и очень быстро. В темное время суток, особенно в ненастную погоду, силуэты пешеходов сливаются с проезжей частью и становятся трудно различимыми для водителей транспортных средств.
Обозначить себя в ненастье поможет одежда светлых и ярких тонов, а также световозвращающие элементы. Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют родителям разместить на одежде детей и школьных рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут водителям автотранспорта увидеть детей на дороге в дождливую погоду и в вечернее время», — поделились в ГИБДД, пишет AutoNews.ru.