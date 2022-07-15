Что ждать от снизившегося курса евро

Накануне впервые за последние 20 лет курс евро опустился ниже курса доллара. Такая ситуация с иностранными валютами была зафиксирована в 2002 году. Однако России, по словам главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, эта ситуация ничего не дает.
«Стоит отметить, что евро сейчас, на ближайшие полгода, — это довольно неплохой валютный кейс, если говорить о возможностях спекуляции на разнице в курсах. И валютные спекулянты, по моему мнению, на данный момент являются абсолютным благом, так как наше правительство при всех принимаемых им мерах не способно достаточно оперативно поддерживать волатильность на этом рынке», — заявил Надоршин в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, ранее стало известно, какой курс доллара по отношению к рублю хотят видеть более четверти россиян.