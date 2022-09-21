РЖД и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на фоне мобилизации

«Российские железные дорогие» и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на поезда на фоне частичной мобилизации в России.
«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляются без дополнительных ограничений», — ответили ТАСС в пресс-службе РЖД.
«Авиакомпании группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет», — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.
В авиакомпании S7 также уточнили, что никаких ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за рубеж нет.
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Напомним, с 21 сентября по указу президента в России началась частичная мобилизация граждан из запаса. При этом глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд из России, а также на перемещение между субъектами РФ для граждан, подлежащих частичной мобилизации, вводить не требуется. Он подчеркнул, что таким гражданам также можно перемещаться из региона в регион.