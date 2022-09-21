РЖД и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на фоне мобилизации

«Российские железные дорогие» и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на поезда на фоне частичной мобилизации в России.

«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляются без дополнительных ограничений», — ответили ТАСС в пресс-службе РЖД.

«Авиакомпании группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет», — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании S7 также уточнили, что никаких ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за рубеж нет.