РЖД и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на фоне мобилизации

Даже те граждане, кого коснется указ президента, не ограничены в перемещениях по стране.
Поезд

Билеты на поезд можно купить, как и раньше. Фото: Global Look Press

«Российские железные дорогие» и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на поезда на фоне частичной мобилизации в России.

«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляются без дополнительных ограничений», — ответили ТАСС в пресс-службе РЖД.

«Авиакомпании группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет», — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

В авиакомпании S7 также уточнили, что никаких ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за рубеж нет.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Напомним, с 21 сентября по указу президента в России началась частичная мобилизация граждан из запаса. При этом глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на выезд из России, а также на перемещение между субъектами РФ для граждан, подлежащих частичной мобилизации, вводить не требуется. Он подчеркнул, что таким гражданам также можно перемещаться из региона в регион.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  