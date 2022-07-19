Принц Гарри вспомнил, при каких обстоятельствах он почувствовал в Меган Маркл родственную душу

Этот важный момент в жизни герцога Сассекского произошел не в Англии.
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри в ООН 18 июля. Фото: Global Look Press

18 июля покинувший британскую королевскую семью принц Гарри выступил с речью перед делегатами ООН в Нью-Йорке. Супруг Меган Маркл (она, кстати, сопровождала мужа) говорил о Нельсоне Манделе и затронул тему того, как сильно он любит Африку.

«Большую часть моей жизни это был мой спасательный круг, место, где я снова и снова находил покой и исцеление. Именно здесь я чувствовал себя ближе всего к своей матери (принцессе Диане, - Прим. авт.) и искал утешения после ее смерти, и где я узнал, что нашел родственную душу в лице своей жены», - сказал со сцены принц.

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Напомним, Гарри встретил Меган в Лондоне в 2016 году. Их первые два свидания прошли в течение двух дней, а на третье британский принц пригласил американскую актрису в Африку. Вот что он ранее рассказывал об этой поездке.

«Мне удалось убедить ее присоединиться ко мне в Ботсване. Мы ночевали вместе под звездами. Она приехала ко мне на пять дней, что было совершенно фантастически. Тогда мы были действительно сами по себе, и это было важно для меня, чтобы убедиться, что у нас действительно есть возможность узнать друг друга», - вспомнил Гарри в одном из интервью.

Напомним, принц не только женился на американке с иным цветом кожи и завел с ней двоих детей, но и отказался от королевских обязанностей, переехав с любимой в США.

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