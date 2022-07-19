Принц Гарри вспомнил, при каких обстоятельствах он почувствовал в Меган Маркл родственную душу

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, Гарри встретил Меган в Лондоне в 2016 году. Их первые два свидания прошли в течение двух дней, а на третье британский принц пригласил американскую актрису в Африку. Вот что он ранее рассказывал об этой поездке.

«Мне удалось убедить ее присоединиться ко мне в Ботсване. Мы ночевали вместе под звездами. Она приехала ко мне на пять дней, что было совершенно фантастически. Тогда мы были действительно сами по себе, и это было важно для меня, чтобы убедиться, что у нас действительно есть возможность узнать друг друга», - вспомнил Гарри в одном из интервью.

Напомним, принц не только женился на американке с иным цветом кожи и завел с ней двоих детей, но и отказался от королевских обязанностей, переехав с любимой в США.