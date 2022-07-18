Меган Маркл явилась на доклад о бедности в юбке Givenchy за 1,6 тысячи долларов

О том, что Меган Маркл слегка возносится над обычными людьми, хоть и постоянно сияет своей голливудской улыбкой, говорят многие очевидцы.

Даже друзья принца Гарри не любят герцогиню за то, что она ведет себя с ними надменно и капризно, словно принцесса.

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Поэтому не удивительно, что Меган Маркл пришла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где ее муж выступал с докладом о бедности, в юбке люксового бренда Givenchy за 1,6 тысячи долларов.

Герцогиня Сассекская, видимо, и подумать не могла, что герои доклада ее мужа (бедные люди) не могут позволить себе подобные вещи. И их такой пафос может чем-то обидеть.

Источник: Daily Mail.