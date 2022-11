Бен Аффлек выгравировал на помолвочном кольце для Дженнифер Лопес очень трогательную фразу

В новом интервью актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла трогательную фразу, которую ее нынешний муж Бен Аффлек выгравировал на помолвочном кольце, когда попросил ее руки во второй раз в 2022 году.

Напомним, звездная пара была помолвлена в начале 2000-х, но из-за огромного ажиотажа прессы и поклонников была вынуждена расстаться. Спустя почти двадцать лет актер и певица вновь сошлись и наконец-таки поженились на радость публике.

На первом кольце с бриллиантом Бен выгравировал надпись Sing («пой»). И спустя два десятилетия он снова повторил этот милый жест, только с надписью Not. Going. Anywhere. («Никуда. Не. Уйду.»).