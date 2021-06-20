Победительница «Холостяка» показала кольцо от Тимати за 22 миллиона рублей

Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова сообщила, что шикарное кольцо с бриллиантом, которое Тимати подарил ей в финале проекта, осталось ей навсегда. Стоимость украшения – 22 миллиона рублей.

«Сначала я боялась его носить, думала, пальцы отрубят. Но потом успокоилась, — отметила Сафарова. – Я надеваю его по особым случаям».

Катя также призналась, что ей никогда не дарили такие дорогие подарки. Ведь за такое кольцо можно купить две хорошие трехкомнатные квартиры в Москве.

«Тимати – парень не скупой. Я думаю, он дарил уже такие украшения и другим девушкам», — сказала Сафарова.

Напомним, кольцо, о котором идет речь выполнено американским ювелирным брендом Jacob & Co. Характеристики камня — 7,7 карат третьей категории чистоты VVS1. При этом центральный камень около 5 карат.

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