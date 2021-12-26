«Она начала плакать, а я вспотел»: Бруклин Бекхэм вспомнил, как делал предложение своей невесте

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, 22-летний Бруклин запустил свое кулинарное шоу Instagram под названием Cookin’ with Beckham («Готовка с Бекхэмом»). И в одном из недавних выпусков молодой человек поделился подробностями личной жизни.

Летом 2020 года он сделал предложение своей девушке — актрисе Николе Пельтц, дочери миллиардера Нельсона Пельца. И вот Бруклин рассказал, как прошло это трогательное событие.

«У меня был букет цветов и свечи. Я встал на одно колено и достал кольцо, а она понятия не имела, что я делаю, — поделился молодой Бекхэм в своем шоу. — Она просто начала плакать, и не говорила «да» минут пять. Я вспотел с мыслью в голове: «О нет». Это были долгие пять минут».

В том же выпуске Бруклин добавил, что уже был бы женат на Николе, если бы не пандемия. Похоже, что звездная пара хочет устроить большую и пышную свадьбу, поэтому ждет отмены ограничений, хотя молодые люди помолвлены уже полтора года.

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