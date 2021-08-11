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Дилемма: Виктория Бекхэм не знает, кого из монархов пригласить на свадьбу сына

Дизайнер не может решить – это будут Кейт Миддлтон и принц Уильям или Меган Маркл и принц Гарри.

Дилемма: Виктория Бекхэм не знает, кого из монархов пригласить на свадьбу сына
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория и Дэвид Бекхэмы давно дружат с представителями королевской семьи. Звездная пара была на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также Меган Маркл и принца Гарри. Во время чемпионата Европы знаменитого футболиста, бывшего капитана сборной Англии Бекхэма заметили в ложе недалеко от принца Уильяма, который посещал домашние игры команды.

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм во время матча сборной Англии на Евро-2020
Принц Уильям и Дэвид Бекхэм во время матча сборной Англии на Евро-2020. Фото: Global Look Press

В скором времени старший сын Бекхэмов, 22-летний Бруклин планирует жениться на своей 26-летней возлюбленной Николе, а Виктория занимается приглашениями звездных гостей на торжество. И теперь у бывшей певицы и модного дизайнера настоящая дилемма — кого пригласить на свадьбу — Кейт и Уильяма или Меган и Гарри.

«Они хотят остаться в хороших отношениях и с той, и с другой парой. Но в то же время Виктория боится усугубить конфликт и быть втянутой во вражду», — пишет Mirror.

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