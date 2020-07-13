«Обещаю стать лучшим мужем и лучшим папой»: старший сын Бекхэма объявил о своей помолвке

На одного молодого и перспективного холостяка планеты стало меньше. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 21-летний Бруклин, объявил в Instagram о своей помолвке. Избранницей молодого человека стала Никола Пельтц, тоже не рядовая девушка — дочь миллионера.

«Я самый счастливый человек в мире. Обещаю стать лучшим мужем и лучшим папой однажды», — написал новоиспеченный жених, опубликовав романтическое фото со своей невестой и помолвочными кольцами. «Ты сделал меня самой счастливой девушкой в мире. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток жизни с тобой. Твоя любовь — самый ценный подарок», — ответила Никола тем же снимком.

Знаменитости со своего света уже оставили под постами влюбленных множество поздравительных комментариев. Добавим, что избранница сына футболиста несколько старше своего партнера, ей 25 лет. Она актриса, играла в фильмах «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления» и сериале «Мотель Бейтс». Стоит отметить, что ранее молодой мужчина уже не раз встречался с актрисами постарше себя. Одной из них была известная Хлоя Морец.

больше по теме Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах Секюрити отеля пришлось разнимать Бруклина и Ханну Кросс.

Об отношениях Бруклина и Николы стало известно в январе этого года, когда пара стала публиковать совместные фотографии. Некоторые из этих снимков были достаточно откровенными — ребята любили запечатлеть себя в ванной или в нижнем белье.