«Возникает великолепный тандем»: Елена Голунова раскрыла секрет счастливого брака

Мама Влада Кадони и звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж в 51 год и нашла свое счастье. С третьим супругом ясновидящая завела еще двоих детей, и сейчас муж наравне со звездой телешоу помогает ей сидеть с малышами.

Со стороны пара выглядит очень счастливой. В новом интервью журналисты попросили Елену рассказать в чем секрет создания такой прекрасной семьи.

«Секрет семейного счастья, прежде всего, заключается в любви, взаимопонимании, уважении. Задача женщины — сглаживать углы, задача мужчины — быть поддержкой, опорой. Если все это есть, возникает великолепный тандем, когда люди дышат одним воздухом, у них много общего, они любят друг друга, помогают. Все это называется простым словом — счастье», — цитирует Голунову издание StarHit.

Экстрасенс назвала семейную жизнь великим трудом, над которым надо работать двоим. Елена отметила, что ей очень повезло с мужем. Она пожелала и другим женщинам испытать в своей жизни, что такое теплота, забота, внимание.

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