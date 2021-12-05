Ставшая мамой в 53 года Елена Голунова рассказала об особенностях позднего материнства

53-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова – мама уже четверых детей. В 2020-м она родила девочку, а в 2021-м – еще одного мальчика. При том, что у нее уже есть трое взрослых детей.

В новом интервью ясновидящую спросили, чем позднее материнство отличается от раннего.

«Наверно, мы более осмысленно подходим ко многим вопросам, у нас уже имеется жизненный опыт, мы знаем, как сделать детей счастливыми. Конечно, позднее материнство не является плохим решением. В молодости мы совершаем какие-то ошибки — где-то нет опыта, знаний… Хотя я считаю, что иметь детей надо в любом возрасте. Пусть каждый решает этот вопрос по мере своей возможности, здоровья, а опыт приходит с годами. При желании у всех все всегда получится», — ответила экстрасенс изданию StarHit.

Журналисты попросили Елену прокомментировать слухи о том, что она родила не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Голунова сказала, что подобную информацию распространяют те, кто любит копаться в чужом белье и не умеет порадоваться чужому счастью. Она не стала опровергать или подтверждать этот слух, чтобы сплетники так и остались в неведении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.