Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж

Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова. Имя избранника 51-летней «сибирской ведьмы» неизвестно, но супруга своего Елена не скрывает. На своей странице в социальной сети Instagram она, конечно, поделилась радостным событием, показала снимок с торжества и пожелала всего самого доброго своим фанатам.

На снимке видно, что новоиспеченный муж для свадьбы выбрал классический костюм, а невеста была в светлом платье, украшенном кружевом. Волосы украсил белый ободок. Подписчики и фанаты ясновидящей поздравили молодоженов со свадьбой, отметив, что очень рады за медиума и ее избранника. В ответ на многочисленные добрые слова и пожелания Елена снова обратилась к поклонникам.

«Спасибо большое за поздравления! Очень приятно когда вы делите со мной не только горести, но и радости! Желаю вам каждому устроить свою личную жизнь, отвести невзгоды и иметь достойный доход! Никогда не отчаивайтесь и всё будет!»

Кстати, в начале года с известной ясновидящей произошел очень неприятный инцидент. С ее внедорожника стоимость в пять миллионов рублей преступники украли зеркала. Все это случилось спустя немного времени после того, как финалистка шоу перебралась в Москву, поближе к своему сыну Владу Кадони.