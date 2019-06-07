НОВОСТИ

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж

Своего избранника 51-летняя ясновидящая не скрывает.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
Елена Голунова. Фото: страница Елены Голуновой в Instagram

Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова. Имя избранника 51-летней «сибирской ведьмы» неизвестно, но супруга своего Елена не скрывает. На своей странице в социальной сети Instagram она, конечно, поделилась радостным событием, показала снимок с торжества и пожелала всего самого доброго своим фанатам.

На снимке видно, что новоиспеченный муж для свадьбы выбрал классический костюм, а невеста была в светлом платье, украшенном кружевом. Волосы украсил белый ободок. Подписчики и фанаты ясновидящей поздравили молодоженов со свадьбой, отметив, что очень рады за медиума и ее избранника. В ответ на многочисленные добрые слова и пожелания Елена снова обратилась к поклонникам.

«Спасибо большое за поздравления! Очень приятно когда вы делите со мной не только горести, но и радости! Желаю вам каждому устроить свою личную жизнь, отвести невзгоды и иметь достойный доход! Никогда не отчаивайтесь и всё будет!»

Кстати, в начале года с известной ясновидящей произошел очень неприятный инцидент. С ее внедорожника стоимость в пять миллионов рублей преступники украли зеркала. Все это случилось спустя немного времени после того, как финалистка шоу перебралась в Москву, поближе к своему сыну Владу Кадони.

Вам может быть интересно:

Финалист «Битвы экстрасенсов» найдет обломки самолета героя ВОВ с помощью карт таро У Елены Голуновой из «Битвы экстрасенсов» украли зеркала с авто Влад Кадони высказался о проекте «Битва экстрасенсов»

Тэги:

Елена ГолуновазамужествоПрограмма «Битва экстрасенсов»свадьбаясновидящая
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
Интересно?
Поделись с друзьями: