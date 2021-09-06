«Мы обладали очень редким качеством»: Ивлеева поделилась деталями расставания с Элджеем

В начале лета 2021 года поползли слухи о том, что популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассталась со своим мужем, рэпером Элджеем. В августе девушка объявила об этом официально, через известный журнал. По словам звезды, она все еще любит своего супруга, но это уже больше похоже не отношения брата и сестры. Без скандалов и измен две знаменитости просто решили дать друг другу свободу.

6 сентября в YouTube вышел новый выпуск шоу «Осторожно: Собчак» с Ивлеевой, в котором блогер рассказала новые подробности о своем разводе. Она призналась Ксении, что расставание произошло весной 2021 года, но не в один день — речь идет о целом периоде понимания того, что паре уже не стоит быть вместе.

«Хочется отдать ему (Элджею. — Прим. авт.) должное, и в целом нашему союзу, за что я ему очень сильно благодарна: мы обладали очень редким человеческим качеством — мы умели разговаривать друг с другом, и слышать друг друга и прислушиваться. И мы вот таким дружеским, грамотным образом сталкивались с какими-то проблемами, решали, делали выводы и на их фоне делали какие-то дальнейшие действия. Которые привели к тому, к чему привели», — высказалась Анастасия.

Собчак напомнила Ивлеевой, что та в одном из интервью призналась, что боится потерять Элджея. Молодая звезда поделилась, что муж был для нее и другом, и вдохновителем, и интересным собеседником. Она действительно боялась его потерять как очень важного человека в своей жизни.

Также Настя призналась, что она по натуре «паровоз» — ей всегда нужно рано вставать, куда-то бежать, что-то делать, покорять вершины, — а у ее мужа более спокойная динамика жизни. По словам девушки, это различие в темпах стало основной причиной расставания, а на разницу в заработках и популярности она никогда не обращала внимания. Разницы в интеллекте, на которую намекнула Собчак, Ивлеева тоже не ощутила.

Кстати, на вопрос о том, подали ли звездные супруги заявление на развод, блогер не стала отвечать. А насчет новых романов заявила, что занимается только работой.

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