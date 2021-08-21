«Нужно давать друг другу свободу»: Ивлеева объяснила, почему рассталась с Элджеем

Телеведущая Настя Ивлеева объяснила, почему рассталась со своим мужем рэпером Элджеем.

По ее словам, они всегда старались быть честными друг с другом. Во время пандемии много времени проводили вместе. Однако в какой-то момент у них начала пропадать около друг друга мотивация к работе, к созданию новых проектов. Как отметила Ивлеева, Элджей очень закрытый человек.

Они не сразу поняли, что пришло время расстаться. При этом Настя Ивлеева подчеркнула, что никаких измен у них в отношениях не было. Они решили дать друг другу время соскучиться. Стали реже видеться, но поняли, что произошли перемены не в пользу их двоих.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали». Настя Ивлеева

Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу в 2019 году. Детей в этом союзе не свет не появилось, сообщает tatler.ru.

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