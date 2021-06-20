Все-таки не вместе? Стоит ли ждать заявлений Насти Ивлеевой и Элджея о разводе

По некоторым данным, музыкант уже записал видео с сенсационным признанием.

Разговоры о сложных отношениях в семье телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея идут уже давно. Пара не выходит в свет вместе, теледива была одна на недавней вечеринке по случаю юбилея Максима Галкина.

По некоторым данным, совсем скоро общественность узнает всю правду о расставании рэпера и эпатажной телеведущей и блогера. Откровенное признание не за горами.

Сообщается, что рэпер Элджей уже даже записал видео, в котором раскрывает правду о разводе с Ивлеевой.

Напомним, что у поклонников есть несколько версий расставания яркой пары. Одна из них – интрижка Элджея с партнершей жены по передаче «Орел и решка» Юлией Коваль. Девушка, кстати, воспитывает шестилетнего сына, а роман с музыкантом косвенно опровергла еще в первые дни подозрений, но общение с Настюшкой-«Опасность» прекратила.

Есть и другая версия – музыкант не может смириться с тем, что Ивлеева успешней его и зарабатывает на порядок больше.

Не исключено, что есть и другие причины, которые Элджей, вероятно, озвучит в своем ролике. Так, портал 7days утверждает, что команда музыканта уже разослала предложения рекламодателям засветиться в его клипе.

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