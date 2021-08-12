«Я довольно эгоистична»: Лиза Арзамасова ответила, ревнует ли она Илью Авербуха

Молодую жену Ильи Авербуха, актрису Лизу Арзамасову спросили, не смущает ли ее ореол, созданный вокруг ее мужа, — что он любвеобильный мужчина, известный, привлекательный, с большим количеством романов, поклонниц и сплетен о личной жизни. Испытывает ли 26-летняя артистка ревность в браке со знаменитым хореографом?

«Я довольно эгоистична в этом плане. Я просто отвечала себе на вопрос: «Мне хорошо? Мне очень хорошо. Я счастлива. Я хочу быть рядом с этим человеком», — прокомментировала Арзамасова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Актриса призналась, что никогда не чувствовала ревность к знаменитому мужу, и он тоже не давал поводов. По ее словам, она ощущает «счастливое спокойствие» и уверенность в своем супруге.

В том же интервью Лиза отказалась отвечать на множество вопросов о своей личной жизни, мотивируя это тем, что не испытывает никакой потребности делиться тем, что у нее происходит с близкими людьми. Также девушка раскрыла неожиданную причину, почему она не хочет рассказывать о том, как завязался ее роман с Ильей Авербухом.

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