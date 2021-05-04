«Мы очень долго пытались все сохранить»: Прилучный рассказал, как закончился брак с Муцениеце

По словам актера, они с бывшей женой около года продолжали быть семьей ради детей.

Павел Прилучный дал новое интервью, в котором рассказал о своей роли в новом фильме «Девятаев». Однако разве может разговор с этим актером не коснуться темы его развода с Агатой Муцениеце? Отвечая на вопросы, 33-летний мужчина снова завел речь о расставании со своей коллегой по сериалу «Закрытая школа», которая родила ему двоих детей.

«Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое, — поделился артист с изданием OK Magazine. — Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения».

Актер подчеркнул, что он не понимает, откуда в прессе постоянно возникают эмоциональные публикации об их разводе с Муцениеце. По словам Павла, они с бывшей женой нормально общаются, а их дети счастливы. «Монстром» во всей этой истории звезда кино себя не считает.

«Сейчас мода такая, что женщину нужно поставить высоко, а мужчину немножко опустить, феминизм и все остальное… Ну я и попал под раздачу», — с улыбкой говорит Прилучный.

Он назвал время, проведенное с Агатой, прекрасным и отметил, что не жалеет о нем. Актер также рассказал, что для того, чтобы избежать развода, они с бывшей женой даже делали себе парные татуировки на безымянных пальцах: Муцениеце уже скрыла свою под каким-то другим рисунком, а мужчина все еще носит.

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