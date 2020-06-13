Как устроили свою жизнь после расставания Прилучный и Муцениеце

Как они адаптировались к холостяцкой жизни, на каких условиях расстаются? Рассказывает журнал «Телепрограмма».

Теща приехала. И началось

Если певица Пелагея на днях подала заявление на развод с хоккеистом Иваном Телегиным и будет в судебном порядке делить имущество и назначать алименты, то Прилучный решил все финансовые вопросы с женой мирно. 1 июня должна была пройти первая встреча-беседа перед расторжением брака у мирового судьи, но по техническим причинам (суды заработали не в полную силу) заседание перенесли. Но ненадолго.

Павел и Агата не живут вместе уже пять месяцев. До весны оставалась надежда: помирятся, сойдутся — ведь сколько раз уже разбегались по разным углам, но не выдерживали и мирились. Может, и в этот раз вышло бы также, но очередной скандал случился в присутствии тещи Павла, и Агата решила сжечь мосты.

Дело было так. В марте мама Агаты прилетела в гости к внукам в Москву — она живет и работает в Риге. Но из-за карантина границы закрыли, и женщина не смогла вернуться домой. Бабушка Нонна не расстроилась: она с удовольствием возится с внуками — 7-летним Тимошей и 4-летней Мией. Все вместе самоизолировались в просторном загородном доме в элитном подмосковном поселке Трувиль.

больше по теме Синяки и кровь под носом: Муцениеце обнародовала фото увечий Ранее актриса обвиняла бывшего супруга Павла Прилучного в избиении.

Не зря психологи говорят, что самоизоляция обостряет внутрисемейные конфликты. Вот и Агата с Павлом серьезно повздорили. Из-за чего был сыр-бор, доподлинно неизвестно. Вроде как муж приревновал Агату к общению в социальных сетях, а она в ответ ославила его на весь инстаграмный мир, опубликовав душераздирающее видео: «Пандемия дается плохо. Пишу с аккаунта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел меня до слез, поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра мы уедем в городскую квартиру…»

Вспышка гнева и ревности у актера случилась не в первый раз. Агата с детьми съехала, но уже через пару недель смогла договориться с мужем обо всех нюансах расставания. Ежемесячно Павел перечисляет деньги на воспитание детей — он полностью оплачивает все расходы, связанные с их образованием, отдыхом, бытовые нужды. Кроме того, Агата регулярно отвозит детей к Павлу, и они проводят время с отцом. Тимофей по настоянию папы начал заниматься самбо, мальчику нравится.

Прилучный останется жить в коттедже — он продолжает выплачивать ипотеку за этот дом. А Муцениеце с детьми поселилась в их квартире неподалеку от метро «Речной вокзал». В суде делить имущество и устанавливать алименты не будут — просто засвидетельствуют факт развода.

Жизнь продолжается

Несмотря на все пережитое, Муцениеце не отрицает, что они с Павлом могут помириться: «Я не исключаю такой возможности, что мы разведемся, а через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли. Я действительно его безумно люблю. И кажется, что буду любить всю жизнь. Потому что он важный человек в моей жизни — такой неповторимый романтик. Он очень в моем вкусе. Я люблю таких хулиганов!» Дети, по словам Агаты, не заметили, что в жизни родителей что-то изменилось — ведь папа или мама и так часто уезжали на гастроли.

Бывшие супруги решили остаться друзьями. Возможно, развод научит Прилучного сдерживать эмоции. Правда, сам Павел пока в это не верит. «Не тот у меня темперамент, я не могу быть сдержанным», — честно говорил актер. «С самого начала было еще хуже, мы просто дрались, выясняя отношения, потому что мой темперамент не хотел уступать», — подтверждала в интервью Муцениеце.

Сейчас у Павла возобновились съемки. Агата с детьми в это время приезжает пожить в коттедж. После расставания с мужем у молодой женщины появилась новая привычка — каждое утром в любую погоду она по часу бегает на улице. Занятия спортом поднимают Агате настроение. Как и работа — она сейчас вовсю принимает предложения о съемках в кино и сериалах, а раньше соглашалась выборочно, только с одобрения Павла. Недавно она получила постоянное место в юмористическом шоу «Дом культуры и ТВ» на канале «Россия 1». Особая гордость Агаты — работа в шоу «Голос. Дети». Она похвасталась, как ее приободрил коллега по «Голосу» Дмитрий Нагиев: мол, сказал, что развод продлевает жизнь.

А мама Агаты пока так и не вернулась в Ригу, ежедневно радуя дочь и внуков вкусными блюдами — она профессиональный повар. Своими переживаниями и эмоциями Агата по-прежнему делится с широкой аудиторией — в интервью со звездами на своем youtube-канале, который пришлось переименовать из «Прилучных будней» в «Честный развод».