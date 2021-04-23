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«Здороваться с ней не буду!»: Муцениеце назвала имя актрисы, которая исправит «горбатого Павла»

По словам звезды, с актером она уже никогда не сойдется.

«Здороваться с ней не буду!»: Муцениеце назвала имя актрисы, которая исправит «горбатого Павла»
Агата Муцениеце. Фото: Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце в эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио» прокомментировала новый роман своего бывшего мужа актера Павла Прилучного. По слухам, он уже почти год живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Мирослава Карпович
Мирослава Карпович. Фото: Globallookpress.com

По словам актрисы, с Павлом они уже точно не сойдутся, хотя ранее Муцениеце говорила, что ничего в этом мире исключать нельзя. Как заметила актриса, «горбатого Павла» сможет исправить только Мирослава Карпович.

«Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду».

Агата Муцениеце

Ранее Агата Муцениеце уже отпускала не самые приятные слова в адрес Мирославы Карпович. Так в одной из бесед с журналистами она неожиданно назвала ее «особью женского пола». К чести самой Карпович она не упоминает имя Муцениеце в разговорах с прессой. Причем она даже не говорит, что живет с Павлом Прилучным.

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