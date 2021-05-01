«Ты у жены отпросился?»: Муцениеце рассказала о приставаниях семейного мужчины

Актриса Агата Муцениеце впервые с тех пор, как стала мамой, улетела на море без наследников. В своем видеоблоге «Прилучные дни» она рассказала, как отдохнула на Мальдивах с подругой. 32-летняя девушка поделилась, что это был лучший отпуск в ее жизни, но без неприятных происшествий не обошлось.

В один из вечеров к подруге актрисы на острове начал приставать мужчина. Причем девушки знали, что он приехал на курорт с женой и детьми. Наглый кавалер не ограничился намеками и заявился на виллу к Муцениеце, в надежде продолжить веселиться вместе с ее компаньонкой.

«Он вечером приперся к нам с бутылкой шампанского. Я говорю: «Мы уже спим! Чего ты вообще приперся, чувак?! А что такое — ты у жены отпросился?» Представляете чернушник какой! Жена на вилле спит с детьми, а он взял шампанское и поперся к телкам. Это ужасно!» — эмоционально рассказала Агата.

Она не пустила ловеласа на порог, а потом пообещала, что будет фотографировать и выкладывать в Instagram таких «изменщиков», которых встретит на Мальдивах. Не сдерживаясь в выражениях, Муцениеце назвала их «бессовестными тварями».

Напомним, что актриса пережила развод со своим коллегой по цеху Павлом Прилучным, обвинив его в изменах. Не удивительно, что после такого девушка сама очень остро реагирует на супружескую неверность.

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