«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка»: Муцениеце вспомнила измены Прилучного

Актриса Агата Муцениеце во время своего общения со светской львицей Ксенией Собчак в рамках шоу «Честный развод» намекнула на то, что бывший муж, актер Павел Прилучный, изменял ей еще до расставания.
Как отметила Муцениеце, в семейных парах нередки размолвки. Любимые люди могут даже на время расстаться. В такие моменты, как она сказала, к мужчине могут начать клеиться другие женщины.
«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Фиг ли ты прискакала? Она ему: «Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы».
Как отметила Муцениеце, она бы так делать никогда не стала. По ее словам, если уж женщине нравится мужчина, то нужно дождаться, когда он разведется и заводить с ним отношения.
Напомним, что не так давно Муцениеце развелась после девяти лет брака с «мажором» Павлом Прилучным. По слухам, со своей новой любовью, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, он начал встречаться, еще когда жил вместе с женой.