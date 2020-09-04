«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка»: Муцениеце вспомнила измены Прилучного

По слухам, актер начал встречаться с Мирославой Карпович еще до расставания с женой.

Актриса Агата Муцениеце во время своего общения со светской львицей Ксенией Собчак в рамках шоу «Честный развод» намекнула на то, что бывший муж, актер Павел Прилучный, изменял ей еще до расставания.

Как отметила Муцениеце, в семейных парах нередки размолвки. Любимые люди могут даже на время расстаться. В такие моменты, как она сказала, к мужчине могут начать клеиться другие женщины.

«И тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Фиг ли ты прискакала? Она ему: «Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы». Агата Муцениеце

Как отметила Муцениеце, она бы так делать никогда не стала. По ее словам, если уж женщине нравится мужчина, то нужно дождаться, когда он разведется и заводить с ним отношения.

Напомним, что не так давно Муцениеце развелась после девяти лет брака с «мажором» Павлом Прилучным. По слухам, со своей новой любовью, звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, он начал встречаться, еще когда жил вместе с женой.