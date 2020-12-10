«Боялась, что не смогу заработать денег»: Муцениеце высказалась о страхах после развода с Прилучным

Актриса разоткровенничалась во время беседы с коллегой Еленой Ксенофонтовой.

Актриса Агата Муцениеце во время беседы в рамках шоу «Честный развод» с коллегой по творческому цеху Еленой Ксенофонтовой высказалась о своих страхах после расставания с Павлом Прилучным. Фрагмент из интервью она разместила в Instagram.

«Я помню очень боялась, что не смогу заработать денег». Агата Муцениеце

Далее она еще раз затронула тему своего несчастливого брака. «Мы не просто так, наверное, притягиваем к себе таких мужчин», — заметила она.

«Честный развод — развод на честный разговор! Новый выпуск уже на канале. Вывод, который сделала я, — жизнь превыше всего! А вы какую мысль вынесли из нашей беседы с Еленой Ксенофонтовой?» — спросила Агата Муцениеце своих подписчиков.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный не смогли сохранить брак, несмотря на двух общих детей.

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